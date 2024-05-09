Depremde fakülte binası yıkılan öğrenciler dünya yemeklerini prefabrik mutfakta öğreniyor

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, bir yandan yöresel bir yandan da dünya mutfaklarından lezzetlerin yapımını öğreniyor.

Yöresel ve dünya mutfaklarından lezzetlerde ustalık kazanan öğrenciler, eğitimlerini depremlerde fakülte binalarının yıkılması üzerine yapılan prefabrik mutfak ve dersliklerde sürdürüyor.

Bölümde eğitim gören 50 öğrenci, hafta içinde hem teorik hem de mutfakta uygulamalı eğitim alıyor.

Öğrencilere eğitimleri sırasında en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının incelikleri öğretiliyor, iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerileri kazandırılıyor.

Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan mumbar, dolma, yaprak sarma, lahmacun, karnıyarık, ekşili çorba, Maraş çöreği, kömbe ve pilav gibi yemekleri pişirebilen öğrenciler uygulama mutfağında, Fransa, Kore, İtalya, Uzak Doğu ve Amerika mutfağının yemeklerini öğreniyor.

İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Cihan Canbolat, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Bahçelievler Yerleşkesinde bulunan fakülte binalarının yıkıldığını, 3 yıl önce eğitime başlayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin Karacasu Yerleşkesinde kurulan prefabrik dersliklerde eğitim gördüğünü belirtti.

Deprem sürecinde bazı öğrencileriyle çadırlarda yemek yapım ve dağıtımına katıldıklarını dile getiren Canbolat, öğrencilerin deprem sonrasında verimli şekilde mutfakta uygulamalı yemek yapmaya başladığını anlattı.

- "Seneye gastronomide ilk öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşayacağız"

Yöresel ve dünya mutfağı lezzetlerini pişirerek öğrencilere uygulamalı eğitim verdiklerini dile getiren Canbolat, şöyle konuştu:

"Bugün pizza yapıyoruz. Şu anda uygulamalı mutfakta eğitim gören 50 öğrencimiz var. Burada depremden sonra tabii kaybettiğimiz ve şehir dışındaki okullara gönderdiğimiz öğrencilerimiz de var. Seneye gastronomide ilk öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşayacağız. Hem deneyimli öğretim üyesi kadromuz hem de uygulama mutfağımızın niteliği ve gastronomi bölümünün tüm Türkiye'de revaçta olması, biliyorsunuz, televizyon programlarıyla, restoranlarla, yeni çıkan şeflerle birlikte gastronomi ve mutfak sanatları çok popüler bir bölüm haline geldi ve gençler arasında tercih sebebi oluyor."

İstiklal Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Burcu Atalay ise genelde uygulamalı derslere girdiğini ve tecrübelerini öğrencilere aktardığını anlattı.

Gıda sektöründe her zaman istihdam olanağı olduğunu ve mezun olan öğrencilerin rahat bir şekilde iş bulacağını vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Bugünkü dersimizde öğrencilerimizle beraber pizza yapımında nelere dikkat etmeleri gerekiyor, mayalama işleminin nasıl yapıldığı, hamurun açılması, domates sosu gibi ayrıca İtalyan mutfağına özgü aynı zamanda burada taşıması gereken özellikleri öğrencilerimize aktarıyoruz. Daha sonrasında da her öğrencimizin eli değerek uygulamasını sağlıyoruz."

Öğrencilerden Zehra Engizek de bölümünü sevdiğini ve daha önce görmedikleri yemekleri yaptıklarını dile getirdi.

Farklı ülkelere ait yemekleri yapmaktan çok keyif aldığını anlatan Sedat Yıkılmaz, "Dünya mutfakları dersinde çok fazla şey gördük. Özellikle Kore mutfağı, Osmanlı mutfağı, Afrika mutfağı, Avrupa ve Amerika mutfakları gibi birçok mutfağın derslerini gördük ve uygulamalı bir şekilde uygulama fırsatımız da oldu. Özellikle de risotto yapmıştık geçen onun dışında yaptığımız birçok fazla yemek var. Kendimizi bu alanlarda geliştiriyoruz."ifadelerini kullandı.