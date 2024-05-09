- Sağlık

Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 10’u yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı mask
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SGK tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesine akıllı ilaç olarak da bilinen 8'i yenilikçi kanser ilacı ve 10’u yerli toplam 47 ilaç daha alındı. Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında 21 adet alerji aşısı, 2 adet büyüme hormonu, 3 adet dirençli uyuz ilacı, 3 adet atopik dermatit ilacı, 2 adet diyabet ilacı ve 3 adet psikoleptik/antidepresan ilacı yer alırken, ödeme alanları genişletilen 12 adet kanser ilacı da yeni tedavi seçenekleri olarak hastaların erişimine sunuldu. Böylelikle hastaların meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişimi sağlanmış oldu.

09 May 2024 - 11:20 - Sağlık

Mahreç  İha

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