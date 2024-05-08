Çiviyi kesen Sivas bıçağında Kurban Bayramı mesaisi başladı

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile Sivas bıçağına olan ilgi de bir hayli arttı. Sivaslı bıçak ustaları, siparişleri yetiştirmek için çalışmalarına başladı. Uzun süren bir emeğin ürünü olarak ortaya çıkarılan Sivas bıçağının keskinliği ise dikkat çekiyor. Sivaslı bıçak ustası bu bıçağın keskinliğini su şişesi keserek gösteriyor. Ülke genelinde Sivas bıçağına talep fazla olurken bıçak ustası Emre Göçeri, vatandaşlara kurban bıçağı bileme ve satın alma işlemlerinin son günlere bırakılmamasını tavsiye etti.

Sivas’ta çakı ve bıçak üretimi yapan Emre Göçeri, “Kurban Bayramı mesaimiz başladı. Özellikle şehir dışından çok yoğun talep var. Günde yaklaşık 70-80 arası bıçak geliyor, bunları bileyip geri gönderiyoruz. Bu sıralar masatlara yoğunluk verdik. Masat olmazsa kurban bıçağı düzenli bir şekilde çalışmaz. En fazla 20-30 kesim yapar daha fazla da çalışmaz. Ondan dolayı masada ve yüzme bıçağı dediğimiz bıçaklara ağırlık verdik. Şu anda talep güzel” dedi.

Ürettiği bıçakların keskinliğini su şişesi keserek test ediyor

Kurban Bayramı için 3 bıçak öneren Göçeri, “Biz kurban için sıyırma, kelle ve yüzme dediğimiz üçlü seri öneriyoruz. Yaklaşık 23 senedir de bu setleri satıyoruz. Biz bu sene fiyatları çok cazip tuttuk. Üçlü bıçak setlerimiz geçen sene 750 TL’ydi, bu sene 700 TL’den verdik. Geçen seneden stoklu ürünümüz vardı. Fiyatlarımız çok uygun. Bileme derseniz de bu sene 10 TL ile 20 TL arasında bileme kararı aldık. Özellikle son bir hafta kaldığında şehir dışı kargolarımızı durduruyoruz. Vatandaşlarımız şimdiden getirsinler. Yaptığımız bıçakların keskinliği ortada. Bu sene makas çeliğinden kurban bıçakları yaptık. Onların testlerini çivi keserek gösterdik. Bu bıçaklarımızı 3 su şişesini keserek test ediyoruz. 7 su şişesi hedefimiz var. Bıçaklarımıza ve işçiliğimize güveniyoruz” ifadelerine yer verdi.