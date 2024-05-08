Tuvalet kapılarını ve mangalları kırdılar, belediyeden açıklama geldi

Elbistan Belediyesi’nce son günlerde Pınarbaşı mesire alanındaki tuvalet kapılarına ve mangal taşlarına zarar verilmesi olaylarıyla ilgili bir basın açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, “Verilen her zarar, kamu kaynaklarının boşa harcanmasına neden olmaktadır” sözleri ile vatandaşlara uyarı yapıldı.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamanın devamında, “Elbistan Belediyesi'ne ait Pınarbaşı Parkı, hepimizin ortak kullanım alanıdır ve güzel vakit geçirmeniz için sizlere hizmet vermektedir. Ancak son dönemde parkımızda bazı olumsuz davranışlar gözlemlenmiştir. Tuvalet kapıları ve mangal taşları kırılarak parkımıza zarar verilmektedir. Bu tür davranışlar hem parkın estetiğini bozmakta hem de diğer vatandaşlarımızın kullanımını engellemektedir. Parkımızın zarar görmesi aynı zamanda kamu kaynaklarının boşa harcanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, parkımızın güzelliğini ve kullanımını sürdürmek için siz değerli vatandaşlarımızdan park kurallarına uymanızı rica ediyoruz. Daha birkaç gün önce tamir edilen bütün alanlarda maalesef tekrar zararlar tespit ettik. Hep birlikte parkımıza sahip çıkarak bu güzel alanı koruyalım. Teşekkür eder, anlayışınız için minnettar olduğumuzu belirtiriz” ifadelerine yer verildi.