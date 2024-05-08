5 branşta ataması yapılan 7 uzman hekim belli oldu

Sağlık Bakanlığı’nın, 116.dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne atadığı 3’ü iç hastalıkları uzmanı olmak üzere 7 uzman hekimin isimleri belli oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın, 116.dönem devleti hizmeti yükümlülüğü kurası, Ankara’da noter huzurunda çekildi. Kurada, 436'sı hekim, 1566'sı uzman hekim olmak üzere toplam 2 bin 2 hekimin atama yerleri belirlendi.

Bakanlık, Elbistan Devlet Hastanesi’ne de 5 branşta 7 uzman hekimlik kadro ayırmıştı. Bakanlığın atama için ayırdığı kurada en fazla kadro iç hastalıkları uzmanı olmuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği kurayla Elbistan Devlet Hastanesi’ne iç hastalıkları uzmanları Çağlar Altıntaş, Fatih Orhan ve Sevgi Canbay, adli tıp uzmanı Esra Candagül Alan, anestezi ve reaminasyon uzmanı Muammer Kesen, genel cerrahi uzmanı Burak Dinçer ile ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Fatma Nur Baldan Bahar atandı.

Uzman hekimlerin önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevlerine başlayacakları bildirildi.