Orta hasarlı genelgesi yenilendi: güçlendirme süreci uzatıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), yayımladığı yeni genelge ile orta hasarlı binaların güçlendirilme ruhsatı başvuruları 2 ay uzattı.

Elbistan’da, asrın felaketi sonrasında orta hasarlı binaları için güçlendirme müracaatını yapıp ruhsat sürecini başlatmış olan afetzedelerin güçlendirme ruhsatı almaları için tanınan süre 5 Nisan’da sona ermişti.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), yayımladığı son genelge ile bu sürenin 5 Temmuz’a uzatıldığını duyurdu. Yapıları orta hasarlı olan afetzedelerin bu tarihe kadar belediyelerden güçlendirme ruhsat işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Şayet 5 Temmuz 2024 tarihine kadar güçlendirme ruhsatı alınamazsa, bina yine ağır hasarlı gibi işlem görecek ve sahipliğine dahil edilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzasıyla yayımlanan genelgede şöyle denildi:

“Orta hasarlı binalardan hak sahibi kabul edilen afetzedelerin, hak sahipliği bakımından ağır hasarlı gibi değerlendirilerek konut kurasına dahil edilebilmesi, kura ve yıkım işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülerek vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi için ruhsat alınan binalara ilişkin verilerin AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir.”