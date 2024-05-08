Elbistan Muhtarlar Derneği’nde başkan Alagöz güven tazeledi

Elbistan Muhtarlar Derneği’nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Mazhar Alagöz, güven tazeleyerek yeniden bu göreve seçildi.

Elbistan Muhtarlar Derneği’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Dernekteki seçimler, salt çoğunluğun oluşmasının ardından başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte derneğin faaliyet raporu okundu. Daha sonra seçimlere geçildi. Seçim, mevcut başkan Mazhar Alagöz’ün adaylığında tek liste ile gerçekleştirildi. Üyeler, başkan ve 19 kişilik yönetimi belirlemek için sandık başına giderek oy kullandı. Seçimden güven tazeleyerek çıkan Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz’ün yeni yönetiminde ise şu isimler yer aldı:

“Cemil Karakuş, Kemal üstün, Kemal Çetin, Halil Çoban, Ercan Ceran, Mehmet Polat, Mustafa uğur, Nuh Kaya, Ali Köse, Kamil Kul, Abdurrahman Meşe, Hasan Öteğen, Bekir Güzel, Doğan Aslan, Muhittin Özdemir, Hazret Yeğen, Hasan Cihangir, Gazi Yalçın ve Ahmet Güler.”

Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz, şahsına ve ekibine duyulan güvenden dolayı tüm üyelere teşekkür etti.

Alagöz, “31 Mart’taki mahalli idareler seçimlerinin ardından derneğimizin olağan genel kurulunu gerçekleştirdik. Üye arkadaşlarımızın teveccühü ve güveniyle tek liste halinde seçimlerimizi gerçekleştirdik. Şahsım ve ekibim, duyulan bu güvene layık olmak için elimizden geleni yapacağız. İhtiyaç duyulan her platformda muhtarlarımızın sesi ve soluğu olacağız” dedi.