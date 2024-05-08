Genç öğretmenin ‘Duyun Sesimi’ adlı kitabı okuyucuyla buluştu

Elbistan’da, beden eğitimi öğretmeni Recep Çiftlikli, asrın felaketi ve sonrasında şahit olduğu acı tablolardan yola çıkarak kaleme aldığı ‘Duyun Sesimi’ adlı kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Genç öğretmen Çiftlikli, edebiyat dünyasına kazandırdığı kitabıyla ilgili, “Yaşadıklarımız sanki kıyametin provasıydı. Yaşamlarımızı alt üst eden bu felaketin ruhumdaki duyulmayan seslerini kağıda döktüm” dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Recep Çiftlikli, kendisi gibi birçok insanın hayata bakışını değiştiren 6 Şubat 2023’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaşadıklarını kitap haline getirdi. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından basılan ve okuyucuyla buluşan ‘Duyun Sesimi’ adlı eser, yazarın enkaza dönen şehrin o soğuk, karanlık ve acı tablosundan kesitleri sunuyor.

Çiftlikli, bir öğretmen, bir baba ve depremzede olarak 6 Şubat’ın acısını bir kor gibi yüreğinde taşıdığına dikkat çekti.

Depremin sadece binalarda değil kalplerde de bıraktığı enkaza vurgu yapan Çiftlikli, “Aradan tam bir yıl geçti. Ama nasıl bir kor ki içimden yaşadıklarımı atamadım. Ruhumdaki enkaz hala ilk günkü sıcaklığını koruyor. Çok zordu yaşadıklarım, kelimelere sığmayacak kadar zordu. Bir insanın şahit olmaması gerek o kadar çok şeye şahit oldum ki. 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren hiç ağlayamadım. Güçlü olmak zorundaydım. Ama bu da ruhuma çok ağır geldi. Çünkü deprem bazı hislerimizi de enkaz altında bıraktı. Hala o hislerime, ‘Sesimi duyan var mı?’ diye sesleniyorum. Ama hiçbir ses alamıyorum. Ruhuma, ‘Sesimi duyan var mı?’ diye sesleniyorum. Ama oradan da bir tepki alamıyorum. Hala enkazlarda dolaşıyor ruhum. Hala bir şeyler arıyorum sanki. Hala soğuğu hissediyorum gönlümde” ifadelerini kullandı.

Genç yazarın kitabı, Kardelen Fotokopi Dünyası’nda satışa sunuldu.