BİLSEM’de iklim değişikliği söyleşisi

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi’nde “İklim Değişikliğinin Kentler Üzerinde Etkisi ve Azaltım Politikaları” konusunda TÜBİTAK Bilim Söyleşisi gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi Gamze Seçkin Gündoğan tarafından BİLSEM’deki öğrenci ve öğretmenlerine yönelik söyleşide; iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkisi, İklim değişikliğinin sebepleri, iklim değişikliğinin engellenmesi için yapılacak çalışmalar, kentleşmenin yapılacak doğru planlamalarla yaşamı kolaylaştırması ve doğa dostu yaşam alanlarına dönüştürülmesi konularında bilgi verildi.

Gamze Seçkin Gündoğan; atmosferde bulunan sera gazlarının her geçen gün armasının sebepleri üzerinde durdu. Fosil yakıt atıklarının olumsuz etkilerini anlatırken termik santrallerin Elbistan ve çevresine olan olumsuz etkilerini örnek göstererek anlattı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi, yenilenebilir enerji üretim merkezlerinin hızla artırılması gerektiğini vurguladı.

Kentlerde ulaşımın sorun hale gelmesinden kaynaklı hava kirliliği, sanayileşmeden kaynaklı hava kirlilikleri, sanayide kullanılan enerji kaynaklarının doğru planlanmaması, yerleşim yerlerinin seçiminin yanlışlıkları ve doğanın dengesi ile oynanması hakkında bilgi veren Gündoğan, evlerde kullanılan enerji ve su tüketimine dikkat çekti.

Kürsel ısınmaya da değinen Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi Gamze Seçkin Gündoğan, 1985-2020 yılları arasında 1 derece artış olduğunu ve 2030 yılına kadar 0,5 derece artış olacağını anlattı. 0,5 derece artış ile deniz seviyesinin yaklaşık 1 metre daha yükseleceğini anlattı. 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin bu olayların olumsuz etkilerini nasıl yaşayacağına vurgu yaptı.

Dünyanın 3/4 ünün sular ile kaplı olmasına rağmen bu suların yalnızca yüzde 2,5’inin tatlı sular olduğunu, tatlı sularında beşte birinin kullanılabilir olduğunu anlatan Gündoğan, yaşanabilir bir dünya için duyarlı olmaya davet ederek söyleşisini sonlandırdı.

Söyleşi sonunda Gündoğan’a, BİLSEM Müdürü Mehmet Turaç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.