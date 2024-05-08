Öğrencilere ‘Acil Durumda Tek Numara 112’ semineri verildi

Ekinözü’ndeki öğrencilere, 112 Acil Çağrı Merkezi personelleri tarafından ‘Acil Durumlarda Tek Numara 112’ semineri verdi. Seminerde, öğrencilerin acil durumlarda nasıl davranmaları ve kime başvurmaları gerektiği anlatıldı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi’nce organize edilen ‘Acil Durumlarda Tek Numara 112’ semineri, Ekinözü ilçesinde 2 okulda yapıldı. Ekinözü Yunus Emre Ortaokulu ile Ekinözü Abdurrahim Karakoç İlkokulu’ndaki seminerde öğrencilere öğrencilere acil durumlarda tek bir numarayı arayarak acil durum ekiplerine ulaşabilecekleri anlatıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri seminerde, acil durumlarda 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaralarının yerine tek bir numara olan 112’yi aramaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, seminerde, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz arama ve asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi, gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ulaşabilmek için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, yaptığı değerlendirmede seminerin, öğrencilere acil durumlarda doğru ve hızlı bir şekilde yardım alabilmeleri için 112 Acil Çağrı Merkezi’nin işleyişini, yetkilerini ve sorumluluklarını öğretmek olduğuna dikkat çekti.

Seminer, öğrencilere 112 Acil Durum Kılavuzu dağıtılması ve sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.