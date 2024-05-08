TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda projelerini sergilediler

Elbistan’daki okullar arasındaki tek TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu’nda açıldı.

Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında hazırladıkları projelerle göz doldurdu.

Öğrenciler, matematik, kimya, tarih başta olmak üzere birçok dalda büyük emek ve zaman harcayarak hazırladıkları projeleri görücüye çıkarırken özellikle de deprem gerçeğine vurgu yapan proje dikkat çekti.

Elbistan’daki tek TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılış kurdelesi Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürü Harun Çiçek ve davetlilerin katılımıyla kesildi. Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, açılış sonrasında stantları tek tek gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin yaptığı değerlendirmede; bilim fuarlarının öğrencilere birçok alanda artı değer kattığına değindi.

TÜBİTAK Bilim Fuarları’nın, genç dimağlarda bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik olarak önemli bir işlev üstlendiğine vurgu yapan Çetin, “Gençlerimizi, bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenmiş, bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanabilen bireyler şeklinde yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda bilim şenliğinin, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimize yeni kapılar açacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor; öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.