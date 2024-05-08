Kayanın üzerindeki ağaç görenlerin dikkatini çekiyor

Adıyaman Çelikhan Karayolu Palanlı köyü yakınlarında metrelerce yüksekliğe sahip, binlerce tonluk kaya parçasının üzerine düşen meşe palamudu, yaklaşık 30 yılda büyük ağaç haline geldi. Kayanın üzerinde, topraksız alanda büyüyen meşe ağacı karayolundan geçenlerin dikkatini çekiyor.

Kayanın üzerinde meşe ağacını gören vatandaşlar fotoğrafını çekmeyi ihmal etmiyor. Yerden metrelerce yükseklikte bir kayanın üzerinde doğal olarak yetişen meşe ağacı, hem şaşırtıyor hem de görselliği ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğa fotoğrafı çeken birçok kişi bu ağacı fotoğraflıyor. Birçok kişi, meşe ağacı ve kayanın yerli ve yabancı turistlerin daha fazla ilgisini çekmesi için buranın tanıtılması gerektiğini dile getiriyor.

Kaya üzerindeki meşe ağacının ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Müslüm Haras isimli vatandaş, “Kaya üzerindeki meşe ağacı apayrı bir güzelliğe sahip. Burası turizme kazandırılma noktasında değerlendirilebilir. Kayaya bir merdiven kurulabilir. Fotoğraf çektirmek isteyen yerli ve yabancı turistler için bu düşünülebilir. Burayı gören bir çok kişinin bu ağaç dikkatini çekiyor. ‘Orada bir ağaç var gördünüz mü, dikkatinizi çekti mi’ dediklerini birçok kez duydum” ifadelerini kullandı.