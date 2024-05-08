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Nesli tükenmekte olan ’Anadolu Semenderi’ görüntülendi

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’Anadolu Semenderi’ olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender Kahramanmaraş’ta görüldü.

Nesli tükenmekte olan ’Anadolu Semenderi’ görüntülendi mask
Nesli tükenmekte olan ’Anadolu Semenderi’ görüntülendi
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Onikişubat ilçesi Kazama Bağları mevkiinde yaşayan bir vatandaş evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan ’Anadolu Benekli Semenderi’ ile karşılaştı. Cep telefonu kamerası ile semenderi kayda alan vatandaş canlıyı en son 12 yıl önce gördüğünü söyledi. Semenderinin popülasyonunda artış olduğu tahmin edilirken, bir müddet bahçede gezinen canlı gözden kayboldu.

08 May 2024 - 11:29 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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