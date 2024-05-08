Nesli tükenmekte olan ’Anadolu Semenderi’ görüntülendi

Onikişubat ilçesi Kazama Bağları mevkiinde yaşayan bir vatandaş evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan ’Anadolu Benekli Semenderi’ ile karşılaştı. Cep telefonu kamerası ile semenderi kayda alan vatandaş canlıyı en son 12 yıl önce gördüğünü söyledi. Semenderinin popülasyonunda artış olduğu tahmin edilirken, bir müddet bahçede gezinen canlı gözden kayboldu.