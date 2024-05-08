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Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem mask
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AFAD’dan yapılan açıklamada merkez üssü Sivrice ilçesinde saat 04.18’de yerin 11 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği kaydedildi.

08 May 2024 - 09:34 İHA Elaziğ- Güncel

Mahreç  İha

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