AFAD’dan yapılan açıklamada merkez üssü Sivrice ilçesinde saat 04.18’de yerin 11 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği kaydedildi.
- Güncel
Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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