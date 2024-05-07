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Araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek satan zanlılara operasyon: 11 gözaltı

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Malatya merkezli 6 ilde ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını başka araçlarla değiştiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek satan zanlılara operasyon: 11 gözaltı
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Malatya’da 6 Şubat depreminde ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı veya yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlarla değiştirerek, bu araçları piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan zanlıların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takipte, şüpheliler adına kayıtlı toplam 267 araçtan 47’sinin şasi ve motor numaralarının değiştirildiği tespit edildi. Malatya, İstanbul, Bursa, Isparta, Hatay illerinde 10, Suriye’nin Afrin kentinde ise zanlı 1 düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

07 May 2024 - 21:00 İHA Malatya- Asayiş

Mahreç  İha

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