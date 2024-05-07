07 May 2024 - 16:01- Politika G:

Asadov: "Her Azerbaycan vatandaşı şubat ayının 6'sını acılarla anacaktır"

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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. "10 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı her şubat ayının 6'sını acılarla anacaktır" dedi.

Asadov: "Her Azerbaycan vatandaşı şubat ayının 6'sını acılarla anacaktır" mask
Asadov: "Her Azerbaycan vatandaşı şubat ayının 6'sını acılarla anacaktır"
Asadov: "Her Azerbaycan vatandaşı şubat ayının 6'sını acılarla anacaktır"
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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Türkiye ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Asadov, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan tarafından resmi törenle karşılandı.

Asadov:
Asadov:
Asadov:
Asadov:
Asadov:
Asadov:

Asadov ve beraberindeki heyet, depremlerde büyük yıkımın meydana geldiği bölgede inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ali Asadov, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından Azerbaycan halkının Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılara ortak olduğunu belirtti.

Asadov:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla oluşturulan Azerbaycan Mahallesi'nin her geçen gün büyüdüğünü hatırlatan Asadov, şöyle konuştu:

"10 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı her şubat ayının 6'sını acılarla anacaktır. Bugün Cumhurbaşkanımız Aliyev'in talimatına esasen ben bizzat buradaki işlerin gidişatını kontrol etmek amacıyla Kahramanmaraş'a geldim. Çalışmaları yerinde inceledim, çalışmalar hızla devam ediyor. Grafiğe uygun olarak yüksek standartlarda devam ediyor. Azerbaycan MIDA ile TOKİ işbirliğinde çalışmalar yürütülüyor. Haydar Aliyev İlk ve Ortaokulu ağustos ayının sonunda teslim edilecek ve 15 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacaktır."

Asadov, 7, 8, 11 ve 12. etap konutların inşasının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, hedeflerinin Azerbaycan Mahallesi'nin 2025 yılı Şubat ayında tamamen bitirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

# Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, azerbaycan mahallesi, Kahramanmaraş, Ziyaret

07 May 2024 - 16:01 AA Kahramanmaraş- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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