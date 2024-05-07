Uzmanından mevsimsel alerjilere karşı uyarı

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, alerjiler hakkında bilgi vererek, tedavisi konusunda değerlendirmede bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Saman nezlesi" olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinitin, polen dönemlerinde ortaya çıktığı, hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntı gibi semptomlarla kendini gösterdiği belirtildi.

Polen zamanları ağaçlar için mart-nisan, çayır polenleri için nisan-haziran ayları, ot polenleri için ise ağustos ve eylül ayları olarak biliniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rahimi, alerjinin tanımını, vücudun bir maddenin varlığına aşırı tepki vermesi olarak tanımladı.

Rahimi, bu tepkinin, immunglobulin adı verilen bir bileşenin fazlalığından kaynaklandığını aktararak, "Alerjik reaksiyonlar, genellikle burun akıntısı, cilt problemleri, solunum güçlükleri veya sindirim sorunları gibi çeşitli organları etkileyebiliyor. Örneğin, gluten alerjisi olanlar, bağırsaklarını etkileyen alerjik tepkilerle karşılaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Alerjik maddenin vücuda girdiğinde bağışıklık sisteminin yanlışlıkla zararsız maddelere karşı tepki verdiğini kaydeden Rahimi, bu tepkinin genellikle burun mukozasında şişme, ödem ve burun tıkanıklığına yol açtığına dikkati çekti.

Rahimi, burun akıntısı ve sık hapşırma gibi semptomların ortaya çıktığını hatırlatarak, bu belirtilerin genellikle alerjiye bağlı olduğunu ve rahatsızlık verdiğini anlattı.

- "Evdeki halılar veya yatak takımlarındaki toz akarları alerjiye neden olabiliyor"

Alerjinin tedavisi konusunda da bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, "Alerjinin tedavisi öncelikle alerjenleri belirleyip bunlardan kaçınmayı içerir. Örneğin, kediniz varsa ve hapşırıyorsanız, kediye alerjiniz olabilir, bu yüzden kediyi uzaklaştırmak önemlidir. Ayrıca, evdeki halılar veya yatak takımlarındaki toz akarları da alerjiye neden olabilir." bilgisini paylaştı.

Rahimi, mevsimsel alerjilerde, polenler gibi dış faktörlerin etkisi olduğunu ifade etti.

Bu durumda hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntı gibi semptomlar görüldüğünü anlatan Rahimi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu duruma mevsimsel alerjik rinit denir. Tedaviye gelince, vücut histamin salgılayarak tepki verir. Antihistaminikler histaminin etkisini azaltarak semptomları hafifletir. Kortizon ise immün sistemi baskılayarak aşırı reaksiyonları engeller. Ancak, uzun süreli kullanımında yan etkileri olabileceği için kortizon genellikle burun spreyi formunda kullanılır. Bu tedaviler semptomları azaltır ancak alerjiyi tamamen iyileştirmez."

Alerji tedavi edilmezse, ilerleyen durumlarda bazı hastalarda alerjik polipler oluşabildiğini dile getiren, Rahimi, "Bu polipler, genellikle cerrahi müdahale gerektiren şişliklerdir. Ayrıca, ödem nedeniyle sinüs tıkanıklığı olabilir ve bu da alerjiye bağlı sinüzitlere yol açabilir. Tedavinin önemi, bu tür komplikasyonların önlenmesinde ve sağlıklı bir yaşam sürdürmede yatmaktadır." görüşünü paylaştı.