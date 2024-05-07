Elbistan’ın yarım yüzyıllık hayali için ilk kazma vuruldu

Elbistan’ın yaklaşık 50 yıllık hayali olan 8. Bölge Hudut Yolu’ndaki bölünmüş yol projesi, Malatya’nın Darıca Mahallesi sınırlarından başladı.

Yol çalışmasının, Malatya-Kayseri kara yolundaki kavşak düzenlemesinden başlayarak Elbistan yönünde ilerleyeceği öğrenildi.

Elbistan-Malatya karayolu ile ilgili uzun süredir beklenen ihale 2023 ağustosunda yapılmıştı. Darlığı, standardının düşük oluşu ve virajlar nedeniyle sürücülerin zorlandığı Elbistan-Malatya karayolunun Darıca’ya kadar olan 55 kilometrelik bölümünün, bölünmüş yol olmasını sağlayacak ihale Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapılmıştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, 8. Bölge Hudut Yolu olarak adlandırılan dev karayolu projesi ile ilgili olarak yayımladığı ilanda, 8 milyon 240 bin m³ toprak işi, 72 bin m³ beton imalatı, köprü ile 684 bin ton mekanik ve 1 milyon 146 bin m² BSK’lı üstyapı işlerinin yapılacağını duyurmuştu. Elbistan’ın doğuya açılan kapısını yenileyecek ihalenin maliyeti ise, 534 milyon lira olmuştu.

Elbistanlıların uzun süredir hayalini kurduğu bu önemli ulaşım projesini üstlenen firma, çalışmalarını Darıca kavşağından başlattı. Çalışma kapsamında menfez ve sanat yapılarının yapımına başlandı. Malatya’dan Elbistan’a dönüşlerde sorun oluşturan kavşak düzenlemesinin de kısa sürede yapılacağı bildirildi.

Dronla görüntülenen çalışmalar çerçevesinde Darıca’dan sonraki bölgelerde güzergah açma işlemleri de yapılıyor. Yüklenici firmanın, kısa süre içerisinde araç parkını genişleterek daha kapsamlı bir çalışma içerisine gireceği belirtiliyor.

Öte yandan, 55 kilometrelik yoldaki en önemli değişiklik ise, Elbistan’a bağlı Özbek ve Sevdilli Mahalleleri arasında yer alıyor. Oldukça keskin virajların bulunduğu bölgeden itibaren yol, yeni güzergaha alınacak. Virajlar bertaraf edilerek yolun profili de düzleştirilecek. Bu çalışmalarla birlikte yol mesafesinde de kısalma sağlanacak. Sevdilli rampasının başlangıcı olan Söğütlü Çayı üzerine de yeni bir köprü yapılacak.,

Yolun, 2026 yılında bitirilmesi öngörülüyor.