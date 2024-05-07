07 May 2024 - 13:22- Politika G:

CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti mask
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Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü.

CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Genel başkanlar görüşmenin ardından açıklama yapmadı.

Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

07 May 2024 - 13:22 - Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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