‘Büyük deprem olacak’ denilen Savrun fayı inceleniyor

6 Şubat 2023’teki asrın felaketinin ardından gözlerin çevrildiği ve vatandaşların ‘büyük deprem olacak’ endişesine kapıldığı Savrun fayı, MTA başta olmak üzere akademisyenlerden oluşan ekip tarafından incelenecek.

Göksun-Andırın ve Adana’nın Saimbeyli ile Tufanbeyli ilçelerinin sınırında bulunan 60 kilometre uzunluğundaki Savrun fayı, 6 Şubat’taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dikkatlerin çevrildiği nokta oldu. Asrın felaketi sonrasında artçıların bu fay üzerinde yoğunlaşması ve oluşan bilgi kirliliği ‘Savrun fayında büyük deprem olacak’ endişesini de beraberinde getirdi.

6 Şubat’taki depremde kuzeyde kalan 25 kilometrelik kısmının kırıldığı, güney parçasının ise kırılmadığı belirtilen fayla ilgili çok sayıda spekülasyon ortaya atıldı. 7,2 büyüklüğünde deprem üretme periyodu 2 bin yılda bir olarak hesaplanan Savrun fayı, sol-yanal atımlı bir fay türünde kabul ediliyor. Fayın üretebileceği maksimum deprem ise 7,2 olarak belirlenmiş.

Yılda 2 milimetrelik kayma hızıyla bölgedeki kayma hızı en yüksek fay olan Savrun segmentinin, arazi incelemesi için TÜBİTAK destekli bir proje başlatıldı. MTA başta olmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve birçok akademisyen, Savrun segmenti ile ilgili sahada çalışma yapacak. Bu bilimsel çalışma, Savrun fayının, asrın felaketi sonrasındaki durumunu ortaya koyacak.