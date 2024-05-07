Çanakkale ruhunu yansıtan mobil müzeye büyük ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Elbistan’ı ziyaret eden mobil müze, öğrencilerin büyük ilgisi ile karşılaştı.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Elbistan’da 3 gün süren programda Hükümet Konağı bahçesinde misafirlerini ağırladı.

Ziyaretçilerinin, Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş gibi hissetmeleri o ruhu yakalayabilmeleri, o günlere bir nebze olsun tanıklık etmelerini sağlamak amacıyla birebir canlandırılmaya çalışılmış olan mobil müze, bünyesinde savaş dönemine ait çeşitli materyaller ve savaş objelerini barındırıyor. Müzenin içindeki 7 vitrinde, savaş eserleri, belgeseller ve görseller bulunuyor. Çanakkale ruhunu özellikle gençlere ve tüm halka iletmek amacıyla hazırlanan bu müzedeki eserler kronolojik sırayla sergileniyor. Sergilemede kullanılan 97 objenin Tarihi Alan Başkanlığı envanterinden temin edildiği tırda, "Vatan Bizi Çağırıyor", "Göğsünde İman Elinde Süngü", "Düşmanını Tanı", "Şanlı Boğaz Zaferi", "Şeref Türklerindir", "Cehennemi Göğsünde Söndürenler" ve "Dünden Bugüne" bölümleriyle o dönem yaşananlar gösteriliyor.

5 Mayıs’ta Elbistan’a konuşlanan müzeye, öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezen çocuklar, atalarının 109 yıl önce hangi şartlar altında ‘Çanakkale geçilmez’ dedirttiğine şahit etme imkanı buldu.

Öğrenciler, müzedeki objeleri meraklı gözlerle incelerken Çanakkale ruhunu da yüreklerinde hissetti.