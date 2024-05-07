Tuzak kurup keklik avlayanlara 45 bin lira ceza

Nurhak’ta canlı mühre ile yasadışı olarak ‘kurak avı’ yaparken yakalanan 3şahsa, DKMP ekiplerince yaklaşık 45 bin lira idari para cezası kesildi.

Tuzak kurularak yapılan yasadışı avlanma tekniklerinden biri olan kurak avcılığı, kekliklerin neslinin tükenmesi için en önemli tehlikelerden biri olarak görülüyor. Kurak avı yaparak yasadışı avlananlar, ötüşüyle dikkat çeken bir kekliği, kafese koyarak kekliklerin doğal yaşamının olduğu bölgeye götürüyor. Kafeste öten kekliğin yanına gelen diğer yabani keklikler de kurakçıların kurduğu tuzaklarla yakalanıyor. Ayrıca canlı olarak yakalanan kekliklerin bazıları evlerde besleniyor veya pazarlarda satılıyor. Yasadışı bu yöntem, özellikle kuluçka mevsiminde uygulandığında keklikleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği (DKMP) de bu yönde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. DKMP ekipleri, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinin desteği ile Elbistan başta olmak üzere kurak avcılığın yaygın olduğu bölgede sarp arazilere gizlenen kurak avcıların peşine düştü. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri ve jandarma personelleri, bu çerçevede yaptıkları koruma kontrol faaliyetlerinde 3 şahsın yasadışı kurak avı yaptığını tespit etti. Şahsın, kurak avında kullandığı 5 kınalı keklik ve kafesler ile tuzaklara da el konuldu. Ayrıca bir de tüfek ele geçirildi.

Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan yaklaşık 45 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.