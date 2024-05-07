Gençlik Haftası kutlamaları başlıyor

Elbistan Gençlik Merkezi, her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Enes Özeren, kentteki tüm gençlerin Gençlik Haftası’nı dolu dolu geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Özeren, “Gençlerimizin çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarını sağlamak adına, bir dizi etkinlik düzenledik. İlk etkinliğimiz 15 Mayıs Çarşamba günü lavanta vadisinde treking olacak. Tüm gençlerimizi saat 08.00’de doğayla iç içe zaman geçirmeye bekliyoruz. Yürüyüş sonrasında saat 10.00’da da yorgunluğumuzu Pınarbaşı mesire alanındaki kahvaltı programı ile atacağız. Aynı gün saat 20.00’de Kaynarca göleti civarında dilek balonlarımız gökyüzünü aydınlatacak. 16 Mayıs Perşembe günü saat 13.00’te tüm gençlerimizi Gençlik Merkezi’mizdeki langırt turnuvasına bekliyoruz. MÜSİAD Konteyner Kent’teki ebru sanatı gösterimiz ise 17 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de başlayacak.

18 Mayıs Cumartesi günü ise saat 17.00’de uçurtmalarımızı gökyüzü ile buluşturacağız. Uçurtma şenliğimiz lavanta vadisinde yapılacak. 19 Mayıs Pazar günü de saat 10.00’da Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert Spor Salonu’nda resim sergimiz açılacak. Son etkinliğimiz ise 21 Mayıs Salı günü Gençlik Merkezi’mizdeki gençlik ateşi ve sinema olacak.

Tüm gençlerimizin etkinliklere, yarışmalara ve sportif faaliyetlere katılımlarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.