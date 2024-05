Genç Eğitim Sendikası’ndan eğitimciye şiddeti önleme yasa tasarısı

Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı Genç Eğitim Sendikası, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına karşı eğitimde şiddeti önleme yasa tasarısı hazırladı.

Genç Eğitim Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanı Kamuran Arık, yasa tasarısının, TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderileceğini söyledi.

Arık, şöyle devam etti:

“Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının son günlerde arttığı kamuoyunun malumudur. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözünden, anlayışından maalesef uzaklaşmış durumdayız.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer'de bir veli tarafından bayan meslektaşımıza düzenlenen alçak yumruklu saldırı, Ankara'da bir öğrencinin düşük not verdiği iddiasıyla meslektaşımıza karşı bıçaklı saldırısı artık işin boyutunun nerelere geldiğini göstermektedir. Kınıyoruz, protesto ediyoruz ama bu saldırıları durdurmaya yetmiyor maalesef. Bu anlamda artık eğitimciye şiddeti önleme yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Eğitim çalışanlarının can güvenliğini sağlamak devletimizin asli görevidir. Caydırıcı cezalar ve yaptırımlar uygulanmalı, peygamber mesleği olan öğretmenlere şiddet uygulanmasını bırakın, kimsenin aklından bile geçirmesine imkan verilmemelidir.”

Yasa tasarısının içeriği ile ilgili de bilgi veren Genç Eğitim Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanı Kamuran Arık, “Genel merkezimizin hukuk birimimiz ile oluşturduğu komisyon " Eğitimciye Şiddeti Önleme Yasa Tasarısını" büyük emeklerle hazırladı ve yasa tasarısını TBMM'de bulunan parti temsilcilerine, Milli Eğitim Bakanlığına sunulacak aşamaya getirdi. Eğitim çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması için yasal düzenlemeyi bir an önce çıkartmak zorundayız.

Yasa tasarısında; eğitim kurumlarında güvenlik görevlisi bulundurulması, çoğu kamu kurumunda bulunan x- ray cihazlarının eğitim kurumlarında da zorunlu olması, şiddete uğrayan çalışanın şikayetine gerek kalmaksızın kamu davası açılması, şiddet fiillerinin TCK'daki karşılığının eğitim çalışanlarına görevi nedeniyle saldırılarda iki katı uygulanması, verilen cezaların ertelenmemesi, hiç bir ceza indirimimi uygulanmaması, acil kod uygulamasının uygulanması, mobbing ile ilgili caydırıcı önlemlerin olduğu yasal düzenlemeler bulunmaktadır.

Bu konuda yasa tasarısı çalışmamız dışında eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ve mobbingle mücadele konusunda tüm eğitim çalışanlarına ücretsiz hukuk desteği sağlamaktayız. Eğitimciye şiddete ve mobbinge karşı biz varız yanınızda, yalnız değilsiniz” ifadelerini kullandı.