Yapay zeka ile diş muayenesi ilk kez Eskişehir’de uygulanmaya başlandı

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, ülke sağlık sisteminde bir ilke imza attı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyelerince kurgulanan ve birlikte geliştirilen "Yapay Zeka İle Radyolojik Görüntü Analizi" projesi ilk olarak Eskişehir’de hayata geçirildi. Türkiye’de tek olan ve Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin pilot nokta olarak seçildiği proje ile panoramik diş röntgeni çektiren hastaların filmleri sisteme yükleniyor. Filmi algılayan sistem saniyeler içinde hastanın hangi dişinde ne problem varsa doktorun bilgisayarına aktarıyor. Yüzde 95 doğruluk oranıyla çalışan sistem sayesinde, doktorlar hastalarına tedavi için daha uzun süre ayırabiliyor. Hem hastalar hem de hekimlerden tam not alan Yapay Zeka İle Radyolojik Görüntü Analizi Projesi geliştirilerek varsa eksiklerinin giderilerek yaygınlaştırılması hedefleniyor.

“100 dakikalık bir hastanın teşhisini kısaltıp tedavisine zaman ayırmasını sağladık”

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli, Yapay Zeka İle Radyolojik Görüntü Analizi Projesi hakkında, “Burada bir yapay zeka uygulamamız var. Biz bu uygulamada ilk yola çıktığımızda hastaların tanısı, teşhisi noktasında daha kolay bir analiz yapılması, sonrasında tedavi planlamasının daha kolay ve rahat olabilmesini amaçladık. Öncesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte bu projeyi geliştirdik ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hastanemizde uyguladık. Yaklaşık 6 aylık süren bir çalışmayı son 2 aydır da pilot hastane olarak uyguluyoruz. Buradaki süreç, panoramik röntgen denilen hastanın diş ve çevre dokularını gösteren yapıların yapay zeka ile analizi. Sonraki süreçte yine buna destek olacak şekilde hastanın çürük ve eksik dişlerinin teşhisinin yapılıp tedavi planlamasını kısaltmayı amaçladık. Baktığımızda, normalde hastanın 3 ya da 5 dakikalık muayene süreci dijital analizle birlikte neredeyse sıfıra yakın oluyor. Belki de hastanın teşhisini anlık olarak yapabilecek seviyeye düşürdük. Burada günlük olarak 20 hasta üzerinden planlarsak 1 hekimin 5’er dakika olarak düşündüğümüzde 100 dakikalık bir hastanın teşhisini kısaltıp tedavisine zaman ayırmasını sağladık. Bu anlamda da hekimlerimizden geri dönüşlerde memnuniyet aldık. Uygulamanın önemi, hastanın tedavisinin süresini kısaltmak ve daha çok hastaya hizmet verebilmek” dedi.

“5-6 dakika süren işlem şu an 1-2 dakikaya düştü”

Yapay Zeka İle Radyolojik Görüntü Analizi Projesi’ni aktif olarak kullanan Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde diş hekimi olarak görev yapan Dilem Ayanlar Sağlam, yeni sistem sayesinde muayene ve teşhis süresinin gözle görülür biçimde kısaldığını belirtti. Teşhis süresinin azalması ile hastaya daha çok vakit ayırdıklarını belirten doktor Sağlam şöyle konuştu:

“Bu sistem ile yapay zeka klinik ortamda kullanılıyor. Sistem bizim röntgen cihazlarımıza entegre edildi. Bize hastaların teşhis ve tedavi ihtimalleriyle ilgili bize bilgi veriyor. Röntgen çekiminin ardından hasta muayene için kliniğimize geldiğinde analiz olarak önümüzde bir rapor çıkartıyor. Hastanın ağzındaki mevcut durumu bize gösteriyor. Yoğun ortamda çalıştığımız için bizim gözden kaçırabileceğimiz şeyleri veri olarak sunuyor. Normalde hasta muayenesi 5-6 dakika süren bir işlem. Sistem ile röntgen ve ağız içi muayene süresi şu an 1-2 dakikaya düştü. Bu da bize bir avantaj sağlıyor. Çünkü direkt hastanın ağzını önümüze doküman olarak sunuyor. Sadece küçük hata varsa o yanıltabiliyor. Onun dışında hiçbir şekilde süreyi uzatan bir sistem değil. Ortalama yüzde 95, hatta daha yüksek bir oranda doğruluk payı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü röntgende bir hata olmadığı sürece yapay zeka oradaki anatomik yapıları, hastanın mevcut ağız içi durumunu bize birebir aktarıyor. O yüzden hasta kaynaklı ya da başka bir sebepten röntgen çekiminde sıkıntı yoksa aslında yüzde 100’e yakın doğruluk payı var.”