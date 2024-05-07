Uğur Cami, hayırseverlerin desteğini bekliyor

Uğur Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Akif Boynueğri, temeli kısa süre önce atılan camii inşaatının ilerlemesi için hayırseverlerin katkısına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Uğur Cami, asrın felaketinde ağır hasar aldı. Caminin yıkımı ise kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, yıllardır ibadet ettikleri Uğur Cami’nin yeniden yapılması için harekete geçti. Uğur Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin kuruluşunun tamamlanmasının temeli atılarak çalışmalar başladı.

Uğur Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Akif Boynueğri, cami inşaatında hayırseverlerin önemli bir destek sunduğunu hatırlattı.

İnşaatın yükselmeye devam ettiğini dile getiren Boynueğri, “Camimizin temelini kısa süre önce attık. Ancak bu önemli çalışmada oldukça yekun tutan beton, demir gibi ihtiyaçlarımız devam ediyor. Sağ olsun hayırda yarışan vatandaşlarımız sayesinde temelimiz yükseldi. Eksiklerimizi kapatıyoruz ama inşaat ilerledikçe yenileri çıkıyor. Bizlere bu konularda nakdi veya ayni yardımda bulunacak hemşerilerimizin yardım eli uzatmasını bekliyoruz.

Camilerin yapımı, imar edilmesi ve namaz kılanlara hazır hâle getirilmesi, Allah Teâlâ'nın, karşılığında büyük sevaplar vaat ettiği en faziletli amellerdendir. Bu amel, sevap ve ecri, insanın vefatından sonra bile devam eden sadaka-i cariyedendir. Bugüne kadar destekleri ile bu sevaba ortak olanlardan ve bundan sonra da bu esere bir tuğla da ben bırakayım diyeceklerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.