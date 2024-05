Can Danışmanlık Belgelendirme MYK sınavı düzenliyor

Can Danışmanlık Belgelendirme, bu hafta sonu çelik kaynakçısı seviye 3, endüstriyel boru montaj seviye 3 ve makina bakım onarım seviye 4 sınavlarını gerçekleştirecek.

Can Danışmanlık Belgelendirme tarafından nitelikli ve belgeli iş gücünün artırılması adına düzenlenen sınavda başarılı olan adaylara MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilerek yetkilendirilmeleri sağlanıyor.

Tüm MYK Yeterlilik Belgelerini verdiklerini ifade eden Can Danışmanlık Belgelendirme yetkilisi Can Yüksek, kurslarının da devam ettiğini belirterek, “Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki mesleklerde MYK mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiştir. Can Danışmanlık Belgelendirme olarak, kursumuzda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki meslekler için sınav ve belgelendirme hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Tüm iş makineleri, ustalık-kalfalık-çıraklık, e-devlet onaylı tüm sertifikalar kursumuzda verilmektedir. Belge zorunluluğu olan meslek kollarındaki kişilerin, herhangi bir cezai işlem ve zorlukla karşılaşmamaları için eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Bu hafta sonu kursumuzda çelik kaynakçısı seviye 3, endüstriyel boru montaj seviye 3 ve makina bakım onarım seviye 4 sınavlarını gerçekleştireceğiz. MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve sınavlar ile ilgili detaylı bilgi için 0 531 930 95 25 nolu telefonu arayabilirler” dedi.