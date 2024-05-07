Elbistan Belediyesi’nin şirket işçilerine 24 bin liralık promosyon desteği

Elbistan Belediyesi’nin iştiraki olan şirketlerinde çalışan personellerin mali refahını desteklemek amacıyla yapılan promosyon görüşmeleri sonuçlandı.

Bankayla yapılan anlaşma kapsamında, belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan 577 personel, üç yıllık dönem boyunca toplam 24 bin 350 TL'lik promosyon ödemesinden faydalanacak.

Konu hakkında bilgi veren Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, “Anlaşma, belediye personelinin maaşlarının bankada bulunan hesapları üzerinden düzenli olarak alınması karşılığında, personele toplu bir promosyon ödemesi yapılmasını içeriyor. Bu ödeme, personelin mali durumunu iyileştirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla belediye tarafından sağlanıyor. Belediyemize bağlı şirketlerde çalışan değerli personelimiz için bu promosyon anlaşmasını sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu destekle, personelimizin finansal yükünü hafifletmeyi ve onların refahını artırmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımız bizim için büyük önem taşıyor ve bu tür anlaşmalarla onlara verdiğimiz değeri göstermeyi sürdürüyoruz” dedi.

Belediye çalışanları, yapılan anlaşmayı olumlu karşılayarak bu desteğin kendileri için önemli olduğunu belirttiler.