Jandarma ve DKMP’den dron destekli av denetimi

Ekinözü’nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi tarafından dron destekli yasadışı av denetimi yapıldı.

Ekinözü ilçesinde, koruma altında tutulan yaban keçileri ile diğer yaban hayvanlarının yasadışı avlanmasının engellemesine yönelik olarak çalışmalar sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Ekinözü Devle Avlağı’nda dron destekli av koruma-kontrol çalışması yaptı. Ekipler, dürbün ve dronla yaban keçilerinin bulunduğu alanları taradı. Denetimlerde; baraj gölünde yasadışı olarak balık avladıkları belirlenen 3 şahsa tutanak tanzim edildi.

Ekiplerin, bu yöndeki çalışmalarının aralıksız olarak süreceği belirtildi.