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Kahramanmaraş Mayıs ayında beyaza büründü

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Kahramanmaraş’ta Mayıs’ta yüksek kesimlere yağın kar görsel şölen oluşturdu.

Kahramanmaraş Mayıs ayında beyaza büründü mask
Kahramanmaraş Mayıs ayında beyaza büründü
Kahramanmaraş Mayıs ayında beyaza büründü
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Andırın ilçesi Geben Mahallesi’nde etkisini gösteren kar yağışı kartpostalık görüntüler oluşturdu. Mayıs ayında yaşanan bu kar yağışı havanın da soğumasına neden oldu.

07 May 2024 - 12:06 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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