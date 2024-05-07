Andırın ilçesi Geben Mahallesi’nde etkisini gösteren kar yağışı kartpostalık görüntüler oluşturdu. Mayıs ayında yaşanan bu kar yağışı havanın da soğumasına neden oldu.
Kahramanmaraş Mayıs ayında beyaza büründü
Kahramanmaraş’ta Mayıs’ta yüksek kesimlere yağın kar görsel şölen oluşturdu.
07 May 2024 - 12:06 İHA Kahramanmaraş- Güncel Yazdır
Mahreç İha
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