Kahramanmaraş’ın deprem öncesi ve sonrası

Akdeniz bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Depremler öncesi 2023 sonu verilerine göre nüfusu 1 milyon 116 bin 618 olan şehirde depremler sonrası 429 bin 729 afetzede kara ve hava yoluyla şehirden ayrıldı. Depremzede 312 bin 456 vatandaş ise memleketi Kahramanmaraş’a geri döndü. 6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ta en çok yara alan merkezi oldu. Şehirde 12 bin 980 ağır hasarlı ve yıkık bina kayda geçti. Maraş ovasına yerleşimin az olması 6 Şubat depremlerinde can ve mal kaybının daha az olmasına neden oldu. Şehrin dağ eteklerinde yerleşimin artmasının son 30 - 40 yıldır devam ettiği gözlemlendi.

Depremin en çok vurduğu şehir merkezindeki mahallelerin yaklaşık 15 - 20 yıl önceki fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi basın yayın biriminde görev yapan Sertaç Akkuş, arşivindeki şehrin eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı. Fotoğraf karelerinde Trabzon ve Azerbaycan Bulvarı ile Kıbrıs Meydanı görüldü. Helikopterden çekilen fotoğraf karelerinde depremin en çok vurduğu Ebrar Sitesi ve çevresi, Hayrullah ve Şazibey mahalleleri de görüldü. Fotoğraflar sosyal medyadaki depremzedeleri duygulandırdı. Şehrin 6 Şubat depremlerinden geçen bir yılın ardından şimdiki hali ise dron ile görüntülendi.

Fotoğraf karelerinin eski ve yeni halleri karşılaştırılınca şehirde büyük değişimin görüldüğü ve değişimin devam ettiği görüldü. Depremzede Fahri Akkurt, "Yeni binaların hızla yapılmasını bekliyoruz benim evim de yıkıldı" dedi.

Depremzede Özgür Kaya, "İnsanlar elinden geleni yapıyor eski ve yeni hali arasında çok fark var. Gittiğim yerleri tanıyamıyor bulamıyorum" diye konuştu.