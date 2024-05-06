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Depodan malzeme çalan 4 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş’ta altyapı malzemelerinin olduğu depodan hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Depodan malzeme çalan 4 kişi tutuklandı mask
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Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde altyapı malzemelerinin olduğu bir depodan farklı zamanlarda yüklü miktarda malzeme çalındığı belirlendi. Şikayet üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, olayı gerçekleştiren 8 şahsı tespit etti. Şüphelilerden 6’sı sabah erken saatlerde çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. ve D.G. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, H.G., E.G.,E.G. ve E.G. isimli 4 şahıs tutuklandı.

06 May 2024 - 20:49 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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