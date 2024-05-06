Bir gün önce nişanlanan genç, yaşamına son verdi

Afşin'de, bir gün önce nişanlandığı öğrenilen 20 yaşındaki genç, silahla yaşamına son verdi.

Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 20 yaşındaki A.G.adlı genç, girdiği ruhi bunalım sonucu kafasına dayadığı tabancanın tetiğini çekti. Silah sesini duyan yakınları, odaya girdiklerinde talihsiz genci, kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olayın yaşandığı eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.G, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.G, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir gün önce nişanlandığı öğrenilen A.G'nin cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından gözyaşları içinde defnedildi.