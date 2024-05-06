Çöp dağını Türk-Lübnan ortaklı firma kaldıracak

Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan hibe ve kredi fonu kapsamında Elbistan’la birlikte 4 ilçeye daha hizmet verecek olan tam donanımlı Katı Atık Entegre Tesisi için yapılan yeni ihale sonuçlandı.

Elbistan’ı, önemli bir çevre sorunundan kurtaracak projenin ihalesinde en düşük teklif, Türk-Lübnan ortaklı firma tarafından verildi. Tesisin maliyeti ise 588 milyon 525 bin lira olacak.

Elbistan-Nurhak karayolu üzerinde bulunan ve Afşin ilçesinde kurulacak katı atık tesisine taşınması için yıllardır beklenen çöp depolama alanına günlük yüzlerce ton çöp dökülüyor. 43 yıldır toplanan çöplerle adeta dağa dönüşen bölge, Elbistan’ın en önemli çevre sorunlarından biri haline geldi. Çöplükteki hemen her gün yaşanan yangınlar, vatandaşları bezdirirken çevreye yaydığı kötü koku da yakın bölgelerde nefes almayı bile zorlaştırıyor.

İlçenin yüzleşmek zorunda kaldığı bu çevre sorununu ortadan kaldıracak Katı Atık Entegre Tesisi’nin projesi ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleri Altyapı Temel Hizmetler Birliği tarafından hazırlanıyor. Mutabakat zaptının 2012 yılında imzalandığı proje, aradan geçen 12 yıla rağmen bir arpa boyu ilerleyememişti. Daha önceden düzenlenen ihaleler bir bir iptal edilmişti. Sonuncusu ise 6 Temmuz 2023’te düzenleneceği açıklanan ihale de yapılmamıştı. Katı Atık Entegre Tesisi, 2024 Yılı Yatırım Programı’nda da yer almıştı.

Elbistan’ın hemen yanı başındaki çöp dağını ortadan kaldıracak Katı Atık Entegre Tesisi’nin yeni ihalesi sonuçlandı.

İhaleye, Türk-Lübnan ortaklı bir firma ile Türkiye merkezli 2 ayrı ortak girişim grubu teklif verdi. İhalede Türk-Lübnan ortaklı firma 17 milyon 788 bin euroluk teklif verirken, Türkiye merkezli ortak girişim gruplarının teklifi ise 18 milyon 53 bin euro ile 20 milyon 862 bin euro oldu. Projeyi güncel kur üzerinden 588 milin 525 bin liraya mal olacak projeyi, Türk-Lübnan ortaklı firmanın üstlenmesi bekleniyor. Projenin tamamlanması için firmaya 480 gün süre tanınacak.

Elbistan ve Göksun’da kurulacak olan çöp transfer merkezlerinden alınacak çöpler, araçlar ile Afşin’e bağlı Suluk Mahallesi’ndeki 5 bin 770 dekar alan üzerinde kurulacak olan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’ne nakledilecek. Burada çöpler ayrıştırıldıktan sonra bertaraf edilecek, aynı zamanda çöpten elektrik üretilecek. Kuzey İlçeleri Katı Atık Projesi İnşaatı İşi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, 8 bin 757 m² depolama alanına sahip Afşin Düzenli Depolama Sahası inşaatı, yılda 107 bin 852 ton kapasiteli Mekanik Ayırma Tesisi (MAT) inşaatı, günlük 80 m³ kapasiteli Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi (SSAT) İnşaatı, Elbistan ve Göksun Aktarma İstasyonları inşaatı, Elbistan ve Afşin düzensiz depolama sahalarının yerinde rehabilitasyonu, Nurhak ve Ekinözü düzensiz depolama sahalarının nakli yapılacaktır nakli işlemleri yapılacak.