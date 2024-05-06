- Yaşam

Huzurevinde tanışıp dünyaevine girdiler

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde huzurevinde tanışan Fatma Özer (70) ile Ekrem Şimşek (70) dünyaevine girdi. İkinci baharlarını yaşayan çift, huzurevinde düzenlenen törenle mutluluğa "evet" dedi.

Huzurevinde tanışıp dünyaevine girdiler mask
Huzurevinde tanışıp dünyaevine girdiler
Huzurevinde tanışıp dünyaevine girdiler
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Gebze Huzurevi sakinlerinden Fatma Özer ile Ekrem Şimşek hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çiftin nikah merasimi de huzurevinde yapıldı. İkinci baharlarını yaşayan çiftin nikahını, talepleri üzerine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kıydı. Huzurevi sakinlerinin de katıldığı sade nikah töreninde mutluluğa "evet" diyen çifte Başkan Büyükgöz, iki cihan saadeti ve mutluluklar temennisinde bulunarak, aile cüzdanını teslim etti. Çiftin huzurevinde yaşamaya devam edeceği öğrenildi.

Huzurevinde tanışıp dünyaevine girdiler

Huzurevinde tanışıp dünyaevine girdiler

Huzurevinde tanışıp dünyaevine girdiler

06 May 2024 - 15:49 İHA Kocaeli- Yaşam

Mahreç  İha

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