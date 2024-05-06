Buhara Cami, minaresinin yeniden yapılması için yardım bekliyor

Göksun’da bulunan Buhara Cami, asrın felaketinde yıkılan minaresinin yerine yenisini yaptırmak için hayırseverlerin desteği bekleniyor.

Göksun’da bulunan Buhara Cami’nin minaresi, 6 Şubat 2023’teki asrın felaketi sonrasında yıkıldı. Camiye yeni minare yapımı için vatandaşlar tarafından girişim başlatıldı. Minare inşaatı için bir maddi desteğe ihtiyaç duyuluyor.

İnşaatın ilerlemesi için hayırseverlere çağrıda bulunan Elbistan Mevlana Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Yalçın, “Göksun çıkışı yol kenarında Buhara isminde bir cami var, bu camide abdest tazelemek namaz kılmak için hem giden hem de gelen yolcular mola verip ihtiyaçlarını gidererek çok güzel istifade ediyorlardı. Fakat 6 Şubat depreminde minaresi yıkılan camimiz evlerin gölgesinde kaldığı için gelen ve giden yolcular çoğu zaman camiyi göremeden geçiyorlar. Bu mağduriyetin giderilmesi için Buhara Cami imam-hatibi Raşit Doğanay, minare ustaları ile görüşme yaptı ve minareyi her şey dahil 300 bin liraya yapıp teslim edeceklerini söyledi. Onun için tekrardan bu camimizin minaresinde ezan sesinin duyulması ve yerinin kolayca görülmesi için siz hayır sahibi vatandaşların yardımı bekliyoruz. Biz de, depremde yıkılan minaremizin yenisini inşa etmek için hayırseverlere çağrıda bulunuyoruz. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz 0 545 387 14 64 – 0 544 522 86 02 numaralı telefonlardan bizlerle irtibata geçebilirler” dedi.