Özel Yıldız Koleji’nden güreşte il birinciliği

Okul sporları kapsamında Kahramanmaraş İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde yapılan güreş müsabakalarında Özel Yıldız Koleji Fen Lisesi öğrencisi 65 kilogramda tüm rakiplerini yenerek il birincisi oldu.

Kahramanmaraş İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen güreş müsabakasında 65 kilogramda mindere çıkan Özel Yıldız Koleji Fen Lisesi öğrencisi İbrahim Zade, il birincisi olarak 28-29 Mayıs 2024 tarihlerinde Kayseri’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek

Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker, “Özel Yıldız, bir çok alanda kazandığı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kahramanmaraş il merkezinde yapılan karakucak güreş müsabakalarında 65 kilogramda öğrencimiz İbrahim Zade, tüm rakiplerini yenerek Kahramanmaraş birincisi olmuştur. Öğrencimizi kazandığı bu başarıdan dolayı tebrik ediyor, kendisine okulumuzun birincilik madalyasını takıyorum. 28-29 Mayıs 2024 tarihlerinde Kayseri’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandık. İnşallah burada yapılan müsabakalar sonucunda ise Türkiye birincisi oluruz” dedi.