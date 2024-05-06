Muhtarlar Derneği’nin yeni başkanı Veli Doğan oldu

Türkiye Muhtarlar Derneği Federasyonu Elbistan Şubesi’nin yeni başkanı Sarıyatak Mahallesi Muhtarı Veli Doğan oldu.

Türkiye Muhtarlar Derneği Federasyonu Elbistan Şubesi’ne üye muhtarlar, yeni başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Seçimler, derneğin Şeker Sokak’taki konteynerinde gerçekleştirildi. 68 üyesi bulunan dernekteki seçimler, salt çoğunluğun oluşmasının ardından başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte derneğin faaliyet raporu okundu. Daha sonra seçimlere geçildi. Sarıyatak Mahallesi Muhtarı Veli Doğan’ın başkan adaylığında tek liste ile gidilen seçimde üyelerin büyük çoğunluğu oy kullandı. Seçim sonucunda başkanlık görevini Veli Doğan üstlenirken yönetiminde de Hacı Kale, Hasan Dernek, Hasan Boran, Ahmet Bozkurt, Mehmet Demir, Ali Ünal, Fatih Binbuğa, Metin Ülük ve Gökhan Erdoğan yer aldı.

Başkanlık görevini 10 yıldır sürdüren Hayri Kale’den devralan Türkiye Muhtarlar Derneği Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Veli Doğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şahsına ve ekibine duyulan güvenden dolayı tüm üyelere teşekkür eden Başkan Doğan, “Derneğimiz, yerel yönetimlerin bir parçası olan muhtarlarımızla mahallelerinin sorun ve sıkıntılarının dile getirilmesi, çözüm bulunması amacıyla faaliyet gösteriyor. 31 Mart seçimlerinin ardından mahallelerine özveriyle hizmet etmeye başlayan muhtarlarımızla birlikte yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gittik. Üye arkadaşlarımızın teveccühü ve güveniyle tek liste halinde seçimlerimizi gerçekleştirdik. Şahsım ve ekibim, duyulan bu güvene layık olmak için elimizden geleni yapacağız. İhtiyaç duyulan her platformda muhtarlarımızın sesi ve soluğu olacağız. Bayrağı teslim aldık. Muhtar camiamıza hayırlı olsun.

10 yıldır da başkanlık görevini başarıyla sürdüren Sayın Hayri Kale’ye ve yönetiminde yer alan arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Üye muhtarlar da; yeni başkan Doğan ve ekibini tebrik etti.