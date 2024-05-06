İyi Parti Grup Başkanlığı’nda Grup Başkanvekillikleri için seçim yapıldı. İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili Hakan Şeref Olgun konu ile ilgili açıklama yaptı. Olgun, “Partimizin boş bulunan iki Grup Başkanvekilliği için seçim yapıldı. İYİ Parti Başkanı başkanlığında toplanan İYİ parti Grubunda iki adayımız vardı. Sonuç olarak İstanbul milletvekilimiz Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu ve Balıkesir milletvekili Turhan Çömez Grup Başkanvekilliklerine seçilmiştir” dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekilliklerine Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez seçildi
İYİ Parti Grup Başkanvekilliklerine Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez seçildi.
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