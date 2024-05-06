Komşu kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi’nde komşular arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgi ve iddialara göre, mahallede ikamet eden ve çiftçilik yapan 2 komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Sözlü tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.Ö. adlı vatandaş karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Ö. ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı.