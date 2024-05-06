Metrekareye 30 kilogram yağış düştü, dağlar beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı’ kod uyarısı yaptığı Elbistan’da, metrekareye 30 kilogram yağış düşerken Şar Dağı ve Ekinözü’nün yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden derlenen verilere göre, ülke genelinde etkili olan yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar hissedilir oranda düştü. Pazar günü etkisini arttıran ve haftanın ilk gününde de devam eden yağış, çiftçileri sevindirdi. Elbistan’a, son 24 saatte metrekareye düşen yağış ise 30 kilogram olarak ölçüldü.

Öte yandan Elbistan’da Şar Dağı’na ve Ekinözü ilçesinin de Koç Dağı bölgesine mayıs ayında kar yağdı. Dağları beyaz örtüyle kaplayan kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar da sıfır dereceye yaklaşırken bölgede yaşayanlar sobalarını tekrar yaktı.

Kuzey ilçelerdeki yağışlar ise, Ekinözü 23 kg, Afşin 13 kg ve Nurhak’ta da 11 kg olarak gerçekleşti.