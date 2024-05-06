06 May 2024 - 15:37- Politika G:

Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

# Türkiye

06 May 2024 - 15:37 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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