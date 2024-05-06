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Gaziantep’te feci kaza: 8 ölü

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tır, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Gaziantep’te feci kaza: 8 ölü mask
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Kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.

06 May 2024 - 14:34 İHA Gaziantep- Asayiş

Mahreç  İha

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