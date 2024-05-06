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Çukurdan geçilmeyen caddede asfalt çalışması

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Büyükşehir Belediyesi; Elbistan’da içme suyu ve kanalizasyon çalışması nedeniyle çukur ve çökmeler oluşan Gariplik Caddesi’nde deforme olan kısımları...

Çukurdan geçilmeyen caddede asfalt çalışması mask
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Büyükşehir Belediyesi; Elbistan’da içme suyu ve kanalizasyon çalışması nedeniyle çukur ve çökmeler oluşan Gariplik Caddesi’nde deforme olan kısımları sıcak asfaltla tamir ederek  ulaşım standardını iyileştirdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da başlattığı yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına da devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca  Elbistan’da Gariplik Caddesi’nde deforme olan alanlar sıcak asfalt ile tamir ediliyor.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; şehrin kuzey ilçelerinden olan Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta ulaşım standardının iyileştirilmesi noktasında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarının artarak devam ettiği belirtildi.

# Elbistan, Kahramanmaraş

06 May 2024 - 14:04 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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