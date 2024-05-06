Çukurdan geçilmeyen caddede asfalt çalışması

Büyükşehir Belediyesi; Elbistan’da içme suyu ve kanalizasyon çalışması nedeniyle çukur ve çökmeler oluşan Gariplik Caddesi’nde deforme olan kısımları sıcak asfaltla tamir ederek ulaşım standardını iyileştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da başlattığı yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına da devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca Elbistan’da Gariplik Caddesi’nde deforme olan alanlar sıcak asfalt ile tamir ediliyor.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; şehrin kuzey ilçelerinden olan Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta ulaşım standardının iyileştirilmesi noktasında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarının artarak devam ettiği belirtildi.