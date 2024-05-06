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Ahter Restaurant, salı günü misafirlerini ağırlamaya başlıyor

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Elbistan’da, Ahter Restaurant, 7 Mayıs Salı gününden itibaren misafirlerini Türk mutfağının eşsiz tatları ile buluşturmaya başlayacak. Ünlü şef Ömür...

Ahter Restaurant, salı günü misafirlerini ağırlamaya başlıyor mask
Ahter Restaurant, salı günü misafirlerini ağırlamaya başlıyor
Ahter Restaurant, salı günü misafirlerini ağırlamaya başlıyor
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Elbistan’da, Ahter Restaurant, 7 Mayıs Salı gününden itibaren misafirlerini Türk mutfağının eşsiz tatları ile buluşturmaya başlayacak.

Ünlü şef Ömür Akkor’un yetiştirdiği ve gastronomi alanında kendini ispatlayan Hakkı Gök ve Mehmet Ali Cırık şeflerin mutfağında yer aldığı Ahter Restaurant, kapılarını açıyor.

Ahter Restaurant, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde Ceyhan Nehri’ne nazır konumuyla Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarını 7 Mayıs Salı gününden itibaren misafirlerine sunacak.  

Şefler Hakkı Gök ve Mehmet Ali Cırık, tüm Elbistanlıları açılışa davet etti.

Şefler Gök ve Cırık, “Elbistan’ımızda farklı konsepti ve zengin menüsüyle Ahter Restaurant açılıyor. Açılışımızı inşallah geniş bir katılımla 7 Mayıs Salı günü yapacağız. Tüm hemşerilerimizi açılışımıza ve lezzetlerimizi tatmaya bekliyoruz” dediler.

# Elbistan

06 May 2024 - 13:00 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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