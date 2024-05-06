Bu kez onlar gençlerin misafiri olup Şanlıurfa’yı gezdiler

Elbistan Gençlik Merkezi, ‘Köyde Bir Gün’ projesi çerçevesinde gençleri evlerinde misafir eden kadınları Şanlıurfa gezisine çıkardı.

Elbistan Gençlik Merkezi, bir süre önce şehirde yaşayan gençlerin köy hayatını yerinde görmeleri ve teknolojiden uzak bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla 'Köyde Bir Gün' isimli proje başlatmıştı. İlçeye bağlı kırsal mahallelere giden gençler, burada gündelik işlere yardım ederek köy hayatını deneyimliyor. Misafir oldukları evde hayvanların bakımını yapıp yem taşıyan gençler, pınardan da su taşıdı. Bahçe ve tarla işlerinde de misafir oldukları ailenin yardımına koşan gençler, günün yorgunluğunu ise dinlenerek ve misafir oldukları ev halkı ile sohbet ederek atıyor.

Elbistan Gençlik Merkezi, proje çerçevesinde gönüllü gençleri misafir eden kadınlara jest yapmak için harekete geçti. Projeye katılan kadınlar, organize edilen gezi programıyla Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel yerlerini görme imkanı buldu. Balıklı Göl başta olmak üzere Şanlıurfa’nın birçok yerini gezen kadınlar, Halfeti’de de tekne turu yaptı.

Gezi programı ile ilgili değerlendirme yapan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren, “Köyde Bir Gün projesi kapsamında bizlere evinin kapısını açan elleri öpülesi teyzelerimizle Şanlıurfa Balıklı Göl Kültür Gezisi düzenledik. Yaşamlarının zorluğundan kısa bir süre de olsa uzaklaşarak ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini görmelerini istedik” dedi.

Geziye katılan kadınlar da; bu özel jestten dolayı Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren ve ekibine teşekkür ettiler.