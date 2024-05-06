Gerçek sınav heyecanını yaşadılar

Elbistan’da 550 üniversite adayı, Türk Kızılay Elbistan Şubesi tarafından organize edilen ve giriş aşamasından sorularına kadar gerçek YKS ile eşdeğer olan deneme sınavında ter döktü.

Türk Kızılay Elbistan Şubesi, depremzede üniversite adaylarına gerçek sınav deneyimini yaşattı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerin bilgi düzeylerini test etmek ve heyecanlarını yenmek amacıyla yapılan deneme sınavına katılım sınırlı tutuldu. Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün katkıları ile yapılan sınava yaklaşık 550 öğrenci katıldı. Sınav, Mükrimin Halil Lisesi’nde 4-5 Mayıs tarihlerinde TYT ve AYT olarak 2 oturumda gerçekleştirildi.

Adaylar, tıpkı gerçek sınava girer gibi giriş belgeleri, kimlik kartları kontrol edildikten sonra salonlara alındı. Polis ekipleri de girişte arama yaptı. Sınavda da kontroller gerçek YKS ile birebir şekilde yapıldı. Öğrencilere, YKS’deki soru modelleri ile eşdeğer sorular yöneltildi ve aynı sürede cevaplandırmaları istendi.

Hayatilin kurdukları üniversiteye girmek için gün sayan adaylara destek olmak istediklerin belirten Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, deneme sınavının sorunsuz olarak tamamlandığını söyledi.

Adaylar, YKS ile aynı ortamı hazırlamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Akan, “Gençlerimizin geleceğini şekillendirecek sınav öncesinde hem heyecanlarını yenmelerini sağlamak hem de bilgi düzeylerini kontrol etmelerine imkan tanıyacak bir deneme yaptık. Sınavın her aşaması, ÖSYM’nin yaptığı gibi planlandı. Bu sınavın, adaylarımıza büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Sınavın yapılmasındaki destek ve katkılarından dolayı Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sınava giren adayların heyecanına ortak olan Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin ise, “Yaklaşık 550 öğrencimizin katıldığı sınav yapıyoruz. Türk Kızılay Elbistan Şubesi ve Emniyet Müdürlüğümüzün katkılarıyla yapılıyor. Tam bir gerçek sınav provası yaptılar. Bu sınav, onların gireceği resmi sınavda da katkı sağlar. Başarılarına etki eder. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise, gerçek sınav heyecanını yaşadıklarını belirterek emek veren ve katkı sunanlara teşekkür ettiler.