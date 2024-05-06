Olay, gece saatlerinde Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Yusuf Kuvara, eşi Merve K. ve çocukları Emeni K., Ali K. ve Abdo K. evde ölü olarak bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, evde bulunan 5 kişinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
Kilis’te bir evde 5 ceset bulundu
Kilis’te bir evde baba, anne ve 3 çocuk ölü olarak bulundu.
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