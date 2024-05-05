Rekorları kıra kıra ilerleyen Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor maçı RAMS Park Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

11. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden meşin yuvarlağı penaltı noktasına çevirdi. Icardi'nin boşalttığı alana geriden koşu yapan Ziyech, tek vuruşta ağları havalandırdı: 1-0.

22. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası dışı sol çaprazından orta açtı. Kerem Demirbay'ın arka direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

26. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Icardi, bekletmeden Torreira'ya meşin yuvarlağı aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayından çektiği şutta top, üstten auta gitti.

34. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında topla buluşan Koita, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Köhn'ün pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Icardi'nin bıraktığı topta Mertens, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Fotoğraf: Erhan Sevenler/AA

İkinci yarı

46. dakikada Sivasspor savunmasının hatalı pası sonrası topu önünde bulan Mertens, ceza yayından şut çekti. Sivassporlu Caner Osmanpaşa'ya çarpan meşin yuvarlak, az farkla üstten auta gitti.

53. dakikada Köhn'ün sol kanattan içeriye çevirdiği topta Ziyech, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

54. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Turgunboev'in sağ taraftan kullandığı kornerde Manaj, ön direkte topu arkaya doğru aşırttı. Caner Osmanpaşa, arka direkte meşin yuvarlağa dokunarak ağları havalandırdı: 2-1.

59. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan açtığı ortada Icardi, penaltı noktasında topa dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

60. dakikada Torreira'nın pasında Appindangoye, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ziyech'in ceza yayı önündeki şutunda meşin yuvarlak, ağları havalandırdı: 4-1.

70. dakikada Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı. Torreira'dan şık bir şekilde sıyrılan Charisis'in ara pasında Manaj, ceza sahasına girer girmez şut çekti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Sonrasında Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı.

73. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma pasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza yayında çektiği şutta top ağlara gitti: 5-1.



Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan çevirdiği topta kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Icardi, boşa çıkan topu Ali Şaşal Vural'dan kaptı ve ağlara gönderdi ancak hakem Arda Kardeşler golü faul sebebiyle saymadı.

85. dakikada sarı-kırmızılılar durumu 6-1'e getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Icardi, penaltı noktasından vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi: 6-1.

Galatasaray, müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.

Rekorları kıra kıra ilerleyen Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Bu sonuçla Galatasaray 35. haftada 31. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar puanını 96'ya çıkardı. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, maç fazlasıyla farkı 7'ye yükseltti.

Ligde son 4 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak formda geldiği İstanbul'dan farklı yenilgiyle ayrılan Sivasspor ise 48 puanda kaldı.

Süper Lig'de puan rekoru kırdı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplama rekorunun yeni sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 66. sezonu oynanan Süper Lig'de son 3 haftaya 96 puanla zirvede girdi. Galatasaray, lig tarihinde böylelikle bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım oldu.

Geçen hafta Yukatel Adana Demirspor müsabakasını kazanarak 93 puana ulaşan Galatasaray, 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin rekorunu egale etmişti.

Ligde kalan 3 haftada 100 puanı geçmesi muhtemel sarı-kırmızılıların bir sonraki hedefi 3 haneli puan toplayan ilk takım ünvanını elde etmek olacak.

İç sahada gol atma rekorunu geliştirdi

Galatasaray, sahasında çıktığı son 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

Son olarak geçen sezonun ilk haftasında, iç sahada 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu.

Kulüp tarihinin iç sahada üst üste gol atma rekorunu Aralık 2000-Kasım 2002 arasında 34 müsabakayla yakalayan Galatasaray, bu alanda yeni bir rekora imza attı.

Kendi rekorunu bir adım ileri taşıdı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde üst üste kazanma rekorunu bir maç daha artırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde üst üste 16. maçını kazandı. Geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu kıran Galatasaray, bu başarısına bir zafer daha ekledi.

Süper Lig'de 23 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Evinde bu sezon 18'de 18 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

RAMS Park'ta oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Sahasında 35 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 35 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 21 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 33 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü 3. yabancı oyuncusu oldu

Galatasaray'ın gol krallığı yarışında zirvede yer alan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi durdurulamıyor.

Sivasspor müsabakasına kadar son 6 lig maçında 7 gol atan Icardi, bu maçı da boş geçmedi. Üst üste 7 müsabakada 9. kez topu filelerle buluşturan 31 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 23 gole ulaştı.

İki sezonda resmi maçlarda 53 gole ulaşan Icardi, Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında Bafetimbi Gomis'i geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Ziyech, son 4 maçta 4. golünü attı

Son haftaların formda futbolcularından Hakim Ziyech, gollerine devam ediyor.

Bu sezon sakatlığı ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Faslı futbolcu, son haftalarda golleriyle takımını şampiyonluk yarışında taşıyan isimlerden biri oldu.

Forma giydiği ilk 12 Süper Lig mücadelesinde 2 kez ağları havalandıran Ziyech, son 4 müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 6 gole ulaşan yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez skoru değiştirdi.

Mertens, 8. golünü attı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de 8. kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda 2 golle galibiyeti getiren oyunculardan olan Mertens, bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Avrupa'da da 3 golü bulunan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 11 gole ulaştı.

Mertens, ayrıca bu sezon ligde 17 kez asist yaparak takımına önemli katkı verdi.

Asistler Barış Alper'den

Galatasaray'da bu sezonun flaş oyuncularından Barış Alper Yılmaz, yaptığı asistlerle maça damga vurdu.

Sarı-kırmızılı ekibe farklı mevkilerde yaptığı katkıyla göz dolduran Barış Alper, Sivasspor mücadelesinde de asistlerle ön plana çıktı.

Genç yıldız, Hakim Ziyech'in 11, Dries Mertens'in ise 38. dakikada attığı gollerde son pası veren oyuncu oldu.

Devre arası şampiyonlar taraftarlarla buluştu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

Müsabakanın devre arasında stadın zeminine çıkan sarı-kırmızılı kadın futbolcular, kazanılan zaferi tribünlerle kutladı. Kadın futbol takımına başkan Dursun Özbek de eşlik etti.

"Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik"

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştiren Uygun, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim Taha Akgül ile Sebahattin Öztürk'ü getirirdim. Güreşlere katılırdık. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de zaten belli. Sonrasında Galatasaray golleri attı. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bülent Uygun, soru almadan basın toplantısını tamamladı.