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Bir kadın otomobiliyle oğlunun kullandığı motosiklete çarptı

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Kaza anı ve sonrası başka bir motosikletlinin kask kamerasınca görüntülendi.

Bir kadın otomobiliyle oğlunun kullandığı motosiklete çarptı mask
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Fatih'te trafikte seyir halindeki motosikletliye annesinin kullandığı otomobilin çarpma anı ve sonrasında yaşananlar başka bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

Turgut Özal Millet Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen motosikletliye arkadan çarptı.

Kaza sonrası yaralanan olmazken, bu sırada caddede seyir halindeki başka motosikletli Buğra Açık, aracın çarptığı motosiklet sürücüsünün durumunu sormak için yanına yanaştı.

Buğra Açık'ın "iyi misin?" diye sorduğu motosiklet sürücüsü, kendisine çarpan araç sürücüsü için "annem zaten" cevabını verdi.

Bu yanıta gülerek karşılık veren Açık ile diğer sürücü arasında yaşanan diyalog, motosikletlinin kask kamerasınca görüntülendi.

# Türkiye

05 May 2024 - 23:01 AA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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